Plazo para docentes

Se comunicó a los educadores pertenecientes a la Dirección de Educación Comunitaria de la Provincia que se extendió, de manera excepcional e improrrogable, el plazo para la presentación de la documentación requerida para el reconocimiento de antigüedad, hasta el 13 del corriente mes.

La disposición de esa dependencia del Ministerio de Educación alcanza a los educadores a quienes se les asignaron cargos docentes para cumplir funciones en los proyectos de las líneas establecidas en la Resolución 4871-E-25, y en los programas de Primera Infancia, conforme a lo dispuesto en la Resolución 4872-E-25.

La documentación deberá presentarse en las oficinas administrativas de la mencionada Dirección, ubicadas en calle Alvear 1258, barrio Centro de esta capital. El incumplimiento del trámite será de exclusiva responsabilidad de cada uno de los interesados, se advirtió.