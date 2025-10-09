Invitan al Movimiento Círculos de Juventud

El Movimiento Círculos de Juventud que está trabajando en la Diócesis de Jujuy desde hace 8 años instaló un stand informativo sobre la labor que desarrollan, en ocasión de la procesión en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

El referente local, Mariano Vidal, destacó que el movimiento se encuentra funcionando en 17 Diócesis del país y a Jujuy llegó como una expansión de la Santísima Concepción (sur de Tucumán).

El rasgo distintivo es el retiro que efectúan también llamado Eslabón y se están haciendo 1 o 2 por año: dos para varones y 2 para mujeres.

Comentó que el lugar de perseverancia de la Catedral incluye el encuentro semanal de los viernes, a las 18, en el Salón Virgen del Rosario (ubicado entre el Populorum y el templo matriz), entre numerosas actividades que realizan. También están quienes perseveran en sus parroquias y tienen integrantes que viven en Perico y San Pedro.

Mariano dijo que la intención es "invitar a los jóvenes para que no se alejen de Dios y que reciban contención, dado que Dios los espera siempre". Es para jóvenes de 18 años en adelante sin límite de edad.

En el stand del 7 de octubre exhibieron fotografías de las distintas acciones que concretaron y distribuyeron invitaciones para las reuniones semanales de los viernes.

En la página oficial (mcj.ar) describe que "somos un Movimiento de Espiritualidad y Apostolado, dependiendo de la jerarquía de la Iglesia Católica, con organización y metodología propia y con un carisma particular 'Cristo Amigo'. Nuestro nombre es Movimiento Círculos de Juventud, también conocido como Eslabón y nuestra finalidad es la evangelización, formación y santificación de los jóvenes".