Barrio General Arias: habilitan el Multiespacio

La comuna capitalina invitó a participar de la habilitación del 5° Multiespacio Municipal, ubicado en el barrio General Arias. Se realizará hoy a partir de las 20, y contará con una destacada propuesta artística para disfrutar en familia. La jornada festiva incluirá la presentación estelar del grupo Los Tekis, además de la actuación de Norma de América y Jujeños.

Se resaltó que este nuevo multiespacio forma parte de una política pública de descentralización y promoción a la cultura, el deporte y la recreación, fortaleciendo el vínculo comunitario y la identidad barrial.

También que el mismo contempla un área muy vinculada al parque “Eduardo Arias”, del otro lado de la actual avenida Arias (exGeneral Savio), más cerca del corazón del barrio, que cuenta con un espacio verde y un espacio cubierto de más de 1.200m2 que habilitará la realización de numerosos eventos.

Además se ejecutó una ampliación de la cancha de vóley, una disciplina muy practicada por los vecinos del sector, atendiendo al pedido específico de los adultos mayores, quienes participan activamente en la práctica de newcom, lo que motivó realizar trabajos de infraestructura deportiva.

También se renovaron por completo los juegos infantiles, se instaló un gimnasio urbano y se realizaron mejoras integrales en todo el sector, con el objetivo de ofrecer espacios más accesibles, funcionales y de calidad para toda la comunidad, en un trabajo mancomunado entre diferentes áreas del municipio.