Jujuy, Argentina
Feriado XXL
Papa León XIV
Palestinos
Consejo del Corredor de capricornio
NARCOFEMICIDIO
Cultura
operativo
boletas
fiesta
Libertador General San Martín

Operativo en Libertador: secuestran un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

En un procedimiento llevado a cabo durante la madrugada de este miércoles 9 de octubre, el Grupo de Operación Motorizado (G.O.M.)  logró desbaratar una actividad ilícita vinculada al narcotráfico y al delito en el barrio 40 Hectáreas.

Jueves, 09 de octubre de 2025 19:41

El operativo se desarrolló alrededor de la 01:30, en la intersección de calles Ayacucho y Paypaya, donde los efectivos observaron a dos hombres en actitud sospechosa junto a una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron escapar y descartarse de un objeto, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Durante la requisa, los uniformados hallaron un arma de fuego con municiones y detectaron un fuerte olor compatible con estupefacientes. Tras la intervención del personal de Criminalística y de la Brigada de Narcotráfico, se confirmó el secuestro de varios envoltorios con una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína, una balanza de precisión y alrededor de $150.000 en efectivo.

Los detenidos, de 36 y 33 años, quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes y por tenencia ilegal de arma de fuego.

 

