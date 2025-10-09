Operativo en Libertador: secuestran un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

El operativo se desarrolló alrededor de la 01:30, en la intersección de calles Ayacucho y Paypaya, donde los efectivos observaron a dos hombres en actitud sospechosa junto a una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron escapar y descartarse de un objeto, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Durante la requisa, los uniformados hallaron un arma de fuego con municiones y detectaron un fuerte olor compatible con estupefacientes. Tras la intervención del personal de Criminalística y de la Brigada de Narcotráfico, se confirmó el secuestro de varios envoltorios con una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína, una balanza de precisión y alrededor de $150.000 en efectivo.

Los detenidos, de 36 y 33 años, quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes y por tenencia ilegal de arma de fuego.