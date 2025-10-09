Fingió ser operador de una empresa y la estafó

Una mujer domiciliada en la ciudad de San Pedro fue estafada por la suma de 150 mil pesos, tras una llamada telefónica de un supuesto operador de la empresa que brinda el servicio eléctrico en la provincia de Jujuy. Se percató del ilícito cuando llamó al 0800 de la compañía y le aseguraron que no tenían promociones para los abonados como se lo aseguró el sospechoso.

El ilícito sucedió días pasados al mediodía, cuando la damnificada, que es jubilada, recibió un llamado telefónico con la característica 0351, correspondiente a la ciudad de Córdoba. En el mismo, le habló un supuesto operador de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica en Jujuy.

Cabe aclarar, que la denunciante no sospechó de alguna maniobra ilegal porque con anterioridad había consultado en la red social Facebook de la compañía si la misma ofrecía descuentos para jubilados.

En ese contexto, el individuo le solicitó los datos personales a la víctima, los cuales ella se los suministró.

Luego, el hombre que la llamó le pidió la clave de su cuenta correspondiente a una tarjeta de crédito, pero la mujer respondió que no la tenía. Por esa razón, el sospechoso le solicitó que se cree una nueva y que le pase una foto de su rostro, acciones que fueron realizadas por la damnificada. Ni bien finalizó con esto, la comunicación se cortó de manera abrupta.

Ante esta situación y para saber si había sido beneficiada con los descuentos, minutos más tarde la denunciante se comunicó con el 0800 de la compañía eléctrica. Así fue que al ser atendida por una operadora, la mujer consultó sobre el supuesto beneficio.

Sin embargo, la representante de la firma le aseguró a la jubilada que no estaban dando promociones ni descuentos.

Tras esto, la mujer ingresó a su cuenta de la tarjeta de crédito y pudo constatar que le faltaba la suma de 150 mil pesos. Por esa razón, se dirigió a la Seccional 26° y realizó la denuncia correspondiente.