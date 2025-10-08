°
8 de Octubre, Jujuy, Argentina
Historias de superación
alto comedero
Manka Fiesta
La opinión
escandalo
Tilcara
barrio Belgrano
alto comedero
alto comedero
Villa Jardín de Reyes

Inclusión laboral

Capacitan para mozos a personas con discapacidad

El objetivo también es fortalecer autoestima y autonomía personal.

Miércoles, 08 de octubre de 2025 02:06
GRAN PARTICIPACIÓN | LA CAPACITACIÓN EN PREDIOS DE LA UNJU.

Los ministerios de Desarrollo Humano y de Gobierno vienen llevando adelante jornadas de formación en el oficio de mozo, orientadas a promover la inclusión laboral y la generación de oportunidades económicas para personas con discapacidad.

Se trata de instancias de formación continua en técnicas de atención y servicio gastronómico, con prácticas específicas pensadas para desenvolverse en eventos sociales y culturales. El objetivo es que los participantes fortalezcan su autoestima, autonomía personal y, a la vez, se capaciten para ofrecer su propio servicio de catering, generando así nuevas oportunidades de independencia económica.

Las actividades están a cargo de la Academia de Oficios, de la Secretaría de Trabajo, y se desarrollan en un espacio de la Unju.

 

