Capacitan para mozos a personas con discapacidad

Los ministerios de Desarrollo Humano y de Gobierno vienen llevando adelante jornadas de formación en el oficio de mozo, orientadas a promover la inclusión laboral y la generación de oportunidades económicas para personas con discapacidad.

Se trata de instancias de formación continua en técnicas de atención y servicio gastronómico, con prácticas específicas pensadas para desenvolverse en eventos sociales y culturales. El objetivo es que los participantes fortalezcan su autoestima, autonomía personal y, a la vez, se capaciten para ofrecer su propio servicio de catering, generando así nuevas oportunidades de independencia económica.

Las actividades están a cargo de la Academia de Oficios, de la Secretaría de Trabajo, y se desarrollan en un espacio de la Unju.