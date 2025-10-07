"El equipo dio la cara", manifestó Diego López

Diego López, defensor de Gimnasia y Esgrima, habló en sala de conferencias

En alusión al momento del "lobo" que culminó 5º en la zona B de la Primera Nacional y que ahora aguarda por el choque de playoffs frente a San Miguel el próximo domingo, el defensor dijo: "Creo que el grupo siempre estuvo al pie del cañón, sufrimos con muchísimas cosas este año, bajas, suspensiones. El equipo dio la cara, el equipo cada lunes que se presentaba a entrenar mostraba la mejor cara y eso hizo que consiguiera esta clasificación".

En mención al tramo regular de este certamen de ascenso, el entrevitado confesó: "Fue muy largo, se fueron degastando varios compañeros".

Pensando en lo que se viene, que será duro, el futbolista comentó: "De ahora en adelante hay que pensar en que tenemos que llevar a Gimnasia a la final del Reducido".

López, un hombre de la casa, sabe que pese al sinsabor de no haber llegado a la final por el primer ascenso todavía hay confianza en hacer historia.

La final

Terminada la etapa regular de la Primera Nacional, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza protagonizarán la gran final por el título y el primer ascenso a la Liga Profesional. El partido se llevará a cabo este sábado 11 de octubre, a las 17, en el Estadio "Ciudad de Vicente López". La televisación estará a cargo de TyC Sports.

El árbitro que impartirá justicia en este compromiso será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Adrián del Barba (asistente 1), Walter Ferreyra (asistente 2) y Felipe Viola (cuarto árbitro). El duelo contará con la particularidad de que habrá VAR, en el que estará Héctor Paletta, mientras que en el Avar aparecerá Gastón Suárez.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30' (dos tiempos de 15'). Si la igualdad persiste, se definirá al ganador mediante una tanda de penales. El perdedor se sumará a los cuartos de final del Reducido.

El "aurinegro" ganó la Zona A, con 60 puntos, y aseguró su clasificación al duelo decisivo una fecha antes. Por su parte, el Lobo se adueñó de la Zona B con 63 unidades, selló su pase en la última jornada, y buscará revancha del año pasado, donde perdió la final del Reducido.