“Si hubiesen robado droga, no habrían necesitado ir a trabajar”

Mientras la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, hace dos semanas, continúa su curso, la mamá y la hermana de Lara Gutiérrez —la menor de las tres jóvenes asesinadas— hablaron sobre los días previos al hallazgo de los cuerpos y cómo fue el último contacto con la chica de 15 años. En las últimas horas, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, aseguró que esta semana será clave para la causa.

El cuerpo de Lara fue encontrado junto al de Brenda del Castillo y Morena Verdi (ambas de 20 años), en una casa de la zona sur del Conurbano bonaerense, tras haber desaparecido en la noche del viernes 19 de septiembre. “Yo pensaba de todo, me pasaban miles de cosas por la cabeza, pero tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima”, aseguró Estela, la mamá de la adolescente.

En una entrevista con El Nacional La Matanza, la mujer y otra de sus hijas, reveló que “no conocía a las chicas, porque no vivo en el barrio”, en referencia a las otras dos víctimas. A su vez, reflexionó sobre el brutal ataque que sufrieron y aseguró sentirse responsable. “Lara falleció, me la mataron. Las tres son víctimas, no vale decir quién llevó a quién. A Lara me la mataron, a Morena y Brenda también. Yo me siento culpable“, sostuvo.

La mujer cuestionó una de las versiones que señala que el móvil del crimen habría sido el robo de una cierta cantidad de estupefacientes a uno de los integrantes de la banda que ejecutó el asesinato y por el cual “Pequeño J” es señalado como el autor intelectual del crimen. El joven de 20 años permanece en una cárcel de Perú, al aguardo de la extradición por parte de las autoridades locales. “Si hubiesen robado droga, cómo se van a subir por 300 dólares; si hubieran hecho lo que dicen, no habrían necesitado irse a trabajar las 3“, argumentó Estela.

En la misma entrevista, la hermana de la menor de 15 años, habló de las horas previas a que las chicas se subieran a la camioneta blanca y fueran trasladadas hasta la escena del crimen. “Lara me dijo pedíme un auto por aplicación y a las 12 me dijo que no lo iba a necesitar más”, especificó Agostina.

“Yo pensaba que estaba con las chicas, pero no me imaginaba que iban a desaparecer ni que las tres estaban desaparecidas. El viernes le mandamos mensajes y no nos contestaba, y esperamos hasta el sábado a la noche para ir a hacer la denuncia”, detalló. Para ese entonces, de acuerdo con los resultados de las autopsias, las chicas ya habían sido torturadas y asesinadas. “Las tres fueron víctimas. No sé por qué fue”, concluyó Agostina. En esa misma línea, la mamá aseguró: “Yo creo que faltan más (detenidos)".

Actualmente la causa tiene nueve imputados y el fiscal espera que esta semana se emitan nuevas órdenes de detención para el resto de los sospechosos. En declaraciones que hizo en las últimas horas, Arribas confirmó: "Estamos pronto a tener a todas las personas que estuvieron en el hecho detenidas. Y las que no están detenidas, con pedidos de detención y captura. Captura vigente no hay ninguna pedida por ahora, sí investigamos a algunas personas que ya están individualizadas. Esta semana será vital".

Qué detalles adicionales reveló la autopsia al cuerpo de Lara

La menor de las tres chicas asesinadas fue hallada sin vida con signos evidentes de violencia extrema, vestida con medias rojas, pantalón jogging celeste, un buzo claro y ropa interior. Su cuerpo mostraba una mordaza que cubría boca y cuello, cintas plásticas en ambas rodillas y un cordón sujeto a los tobillos. Al costado, los peritos recogieron un cuchillo de cocina con filo aserrado y mango plástico negro, junto con restos de vidrio verde.

El informe forense determinó que la causa de su muerte fue un shock hipovolémico por pérdida de sangre, causado por múltiples lesiones externas e internas. Según los especialistas, las heridas fueron cortantes, punzantes y contuso-cortantes, lo que recalcó el uso reiterado de diferentes objetos filosos y el impacto o presión del cuerpo en superficies duras. Todas estas lesiones ocurrieron mientras Lara Gutiérrez aún estaba con vida.

El dictamen detalla que la víctima sufrió heridas en la segunda falange de todos los dedos de la mano izquierda y pérdida de las yemas en cuatro de ellos. Este daño se provocó por presión, fuertes golpes o contacto con elementos contundentes o filosos, pero el arrancamiento de los extremos de los dedos no fue completo. Los expertos forenses destacaron que estas lesiones reflejaron resistencia o intentos de defensa.

Entre las heridas principales, presentó una herida de arma blanca tipo puntazo en el centro del tórax, compatible con el uso de un cuchillo. El daño más grave se localizó en el costado derecho del cuello, con un corte largo, de bordes irregulares, que comprometió músculos, huesos y vasos sanguíneos mayores, provocando una hemorragia masiva.