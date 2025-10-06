En conferencia de prensa, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, Matías Módolo hizo un balance de lo que fue la performance del "lobo" en esta etapa regular de la Primera Nacional en la que culminó en el 5º puesto.

"Creo que redondeamos una enorme campaña, nos propusimos estar entre los primeros 5 cuando empezó la pretemporada", valoró el exDT de Riestra sobre la posición en la que el "lobo" culminó su participación en la zona A.

En relación a la sensación agridulce que se percibe luego de haber asegurado el 5º lugar de su grupo y de esta manera asegurarse la localía en la primera ronda de playoffs, el entrenador sostuvo: "Estuvimos 14 fechas punteros y eso hizo que todos subamos nuestra expectativa, quizás es por eso el sinsabor de estos últimos 4 partidos de no poder haber podido mantenernos en la lucha por el primer lugar. Si cometimos algún error, el más grande fue habernos ilusionado tanto".

"Nosotros desde el primer día que llegamos a Jujuy nos pusimos un objetivo que era y es hacer historia y hasta el último día lo vamos a mantener", comentó el técnico mostrándose firme en su lugar.

ACCIÓN DE JUEGO| AYER SE MIDIERON GIMNASIA Y CHACARITA.

Cerrando el balance de la fase regular del torneo, el DT expresó: "Lamentó la cantidad de bajas que tuvo el equipo", es que las lesiones hicieron estragos en el plantel, sobre todo en la zona defensiva donde el técnico tuvo que hacer malabares para armarla en varios encuetros.

Por otro lado, declarando sobre la victoria ante Chacarita Juniors, el entrevistado confesó: "En el partido de hoy (por ayer) nos merecíamos un triunfo más abultado". Y agregó: "Salimos con una actitud avasallante Y pudimos conseguir el gol en los primeros minutos".

El entrenador "albiceleste" admitió también que frente al "funebrero" el equipo "lobo" con el correr de los minutos bajó la intensidad del juego, a tal punto que pese a tener un hombre más en gran parte del duelo, esa diferencia numérica no se notó. Módolo explicó que muchos jugadores bajaron la intensidad del juego debido a que por acumulaciones de amarillas están al borde de la sanción y, entonces, de recibirla ayer hubiesen quedado al margen del primer partido de playoffs que será frente al San Miguel que dirige el experimentado Gustavo "Sapito" Coleoni.

El otro finalista

Gimnasia de Mendoza venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano este domingo, en el "Víctor Antonio Legrotaglie", en la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Ariel Broggi disputará la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Allí, se medirá contra Deportivo Madryn.

A los 23 minutos del complemento, Aguirre fue expulsado en la visita por doble amonestación. Mientras que Antonini marcó el gol del triunfo a los 29 de ese etapa.

Más resultados de la última fecha de la zona B

Por la trigésima cuarta fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, en la vecina provincia de Salta, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2 a 1 a Central Norte.

Luego de lo que había la igualdad ante Almirante Brown, el "león del imperio" tenía que derrotar al "azabache" y esperar que se den resultados para jugar la final por el primer ascenso. Si bien el elenco de Iván Delfino hizo los deberes, no le alcanzó, ya que Gimnasia de Mendoza se impuso contra Defensores de Belgrano y será quien dispute el duelo decisivo.

Otros resultados de ayer fueron: Agropecuario 2 San Telmo 0; Chaco For Ever 1 Morón 1; Almirante Brown 2 Talleres (RE) 1; Mitre 1 Estudiantes (BA) 1; Colón 1 Defensores Unidos 0 y Temperley 3 Chicago 0.

Anoche se conoció los días y horarios de los playoffs que los detallamos a continuación:

Sábado 11 de octubre

A las 13: Atlanta vs Chaco For Ever (TV - Directv).

20.30: Gimnasia y Tiro vs Temperley (TV).

Domingo 12 de octubre

A las 15.10: Gimnasia vs San Miguel (TV).

17.10: Estudiantes (BA) vs Maipú (TV).

19: Estudiantes (RC) vs Patronato.

19: Tristán Suárez vs Agropecuario.

21.15: Morón vs San Martín (T) (TV).