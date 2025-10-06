Asaltaron a un pareja, hicieron tiros y hubo persecución

Un joven delincuente de 23 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de una cinematográfica persecución que protagonizó junto a sus dos cómplices, que lograron darse a la fuga y son intensamente buscados por la Policía.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del sábado pasado, alrededor de las 23.30, en un tramo de la calle Las Dalias del barrio Belgrano de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, una pareja se encontraba en las inmediaciones a bordo de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc de cilindradas y fueron interceptados por tres personas que circulaban a bordo de una motocicleta marca Rowser de 200 cc de cilindradas.

Uno de ellos descendió blandiendo un arma de fuego y realizó al menos disparos al piso, amenazando a la pareja para que se retiren del lugar dejando su rodado a merced de los delincuentes.

Los protagonistas huyeron en los dos rodados por la ruta nacional Nº 34, el dirección a la ciudad de Libertador General San Martín.

Las víctimas se hicieron presentes en la Seccional 26º y dieron cuenta del violento episodio y de inmediato se montó un operativo cerrojo para dar con los delincuentes, quienes fueron hallados a saliendo de la ciudad de San Pedro, donde se inició la persecución.

El pedido de alerta llegó a todas las unidades operativas, quienes tomaron conocimiento que en inmediaciones de la localidad de Chalicán, el delincuente que abordó la moto sustraída, la dejó abandonada sobre la ruta y se ocultó entre los pastizales, donde a los pocos minutos fue detenido.

Por otro lado se supo que uno de los delincuentes se deshizo de un arma de fuego marca Bersa durante la huida y fue hallada en un tramo de la ruta nacional Nº 34.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó la detención del protagonista y con los datos que fueron recabados, se ordenó el pedido de detención a los dos cómplices, que lograron darse a la fuga y ahora son buscados.