Artistas reciben premios del Salón Provincial de Artes Visuales 2025

En una emotiva ceremonia realizada en el Centro Cultural Culturarte, la provincia rindió homenaje al talento local con el acto de entrega de premios de la 6º edición del Salón Provincial de Artes Visuales 2025, de su primera etapa en las disciplinas de fotografía, grabado y pintura. La cita, que comenzó a las 20, reunió a artistas, familias, autoridades y amantes del arte en un clima de reconocimiento y celebración colectiva.

Las obras participantes se podrán ver en Culturarte, el Museo y Casa "Macedonio Graz", y en la Sala "Casa Silvetti".

Con la presencia del secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias, la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Rocío Cari, el Coordinador de Gestión Cultural Luis Canciani y el responsable del Centro Cultural Culturarte, Ezequiel Torres, entre otras autoridades, el acto destacó la importancia de las artes visuales como "vehículo de identidad, expresión y reflexión para nuestra provincia".

PRIMER PREMIO PINTURA | MARIO LISANDRO ALEJO “RECUERDO DEL EXTERIOR”

De las 152 obras presentadas desde distintas regiones jujeñas, un jurado integrado por Diana Guzmán de La Rioja, Gabriela Alejandra Brouwer de Catamarca y José Abel DeMuro de Jujuy seleccionó 60 piezas, 28 en fotografía, 23 en pintura y 9 en grabado, para integrar la muestra oficial.

Los galardones fueron entregados en un acto protocolar que comenzó con palabras alusivas de Cari, quien destacó el rol del Salón como "plataforma de encuentro y construcción colectiva". También ponderó el valor del trabajo colectivo. "El crecimiento colectivo es lo que nos mantiene unidos como comunidades, como provincia", dijo y agradeció a los 152 creadores que presentaron sus obras desde distintos rincones jujeños.

FOTOGRAFÍA GANADORA | UN ASISTENTE ADMIRA LA OBRA DE MAURO GABRIEL CRUZ.

El jurado José DeMuro describió el proceso de selección con rigor y emoción, y explicó que las obras se agruparon temáticamente, en torno a la mujer, la cosmovisión andina y los territorios. "Pintar es ir al fondo del secreto, ser capaz de sacar la imagen interior, de modo que el pintor también es un espejo", dijo citando a un autor. Narró cómo entre tantas propuestas de calidad, una obra emergió con naturalidad, "Estaba allí, impecable, soberbia y humilde a la vez. No gritaba, no reclamaba nada... pero impresionaba" .

Luego se expresó también el secretario Rodríguez Bárcena, quien reafirmó el compromiso del Estado con la visibilización del arte local. "Se sostiene de esta manera una política pública de título a las artes visuales, una continuidad anual en donde se genera una participación que es muy importante", dijo y explicó que las obras premiadas pasan a formar parte del patrimonio cultural provincial.

Luego se entregaron las distinciones. En pintura, el primer Premio Adquisición fue para Mario Lisandro Alejo por "Recuerdo del exterior", seguido por Froilán Colque con "De la serie de los visitantes". El joven Jorge César Agustín Burgos recibió el Premio Estímulo por "La indiferente", mientras que Sergio Mauricio Lizarraga fue distinguido con un Reconocimiento a la Trayectoria por "El ladrón de sueños".

En fotografía, Mauro Gabriel Cruz se alzó con el Primer Premio por "sábado 10 de mayo 2025", Evangelina Georgina Herrera obtuvo el Segundo Premio con "Umbral", y Kevin Alan Armella fue premiado en la categoría joven por "Obreros". Además, se otorgaron menciones honoríficas a Francisco Picchetti, Fabián Benjamín Cruz y Abel Fernando Mamani, y una Mención Especial del Jurado a Paula Cecilia Robles Avalos.

PÚBLICO | EN EL PRIMER PISO DE CULTURARTE OBSERVANDO ALGUNAS OBRAS.

En grabado, Ricardo Agustín Begueri ganó el Primer Premio con "Terrenal/Sagrado", Antonella Pérez Camacho el Segundo con "Fishing the lotus: formas en suspensión", y Anabella Gala Riccardi el Premio Estímulo Joven por "Flora". También recibieron menciones Alejandro López y Martín Sajama Guzmán.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre en Culturarte, el Museo y Casa "Macedonio Graz", y la Sala "Casa Silvetti".