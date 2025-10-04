Sesión especial para remover a José Espert de Presupuesto

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron ayer una sesión especial para el próximo miércoles en la que buscarán avanzar con la reforma del régimen de DNU y la remoción del diputado libertario José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto financiamiento electoral ilegal a partir de vínculos con una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre los firmantes de la solicitud para sesionar el miércoles a las 12 aparecen diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coherencia y Desarrollo y Encuentro Federal.

La reforma de la ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, despierta alerta máxima en la Casa Rosada, porque su aprobación pondría en jaque la posibilidad de seguir gobernando a través de esa herramienta en un contexto de extrema debilidad parlamentaria para el oficialismo, que le impide tomar al Gobierno la iniciativa en el Congreso.

Además, los legisladores buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar para el próximo 20 de noviembre, como plazo máximo, la fecha de dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 que envió el gobierno del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.

De la mano de esta iniciativa se tratará un proyecto que declara "nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad".

El temario también incluyo pedido de informes verbales para el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual "blindaje" financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

En relación a esto, se abordará un expediente para "reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional obre todo empréstito tomado por nuestro país".

En otro orden, se considerará en el recinto el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.