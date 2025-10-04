Preparan San Salvador Moda

Por cuarto año consecutivo, la comuna capitalina invitó a todos los interesados en el mundo de la moda a participar del San Salvador Moda, que se desarrollará entre el 27 del corriente y el 1 de noviembre. Los formularios de inscripción estarán disponibles en las redes sociales del municipio y del Club de Emprendedores.

Al respecto, la directora general de Desarrollo del municipio, Jimena Jurado, detalló que la comuna ya está trabajando en la organización San Salvador Moda, acotando que como todos los años será durante una semana completa para que los emprendedores puedan desplegar sus trabajos.

Además, Jurado indicó que invitaron a todos los actores involucrados en el rubro de la moda como diseñadoras o costureras. "Esperamos que todos los interesados que tengan la intención de iniciarse en este mundo o que ya tienen experiencia, puedan participar de esta nueva edición, que tendrá como broche de oro el desfile final será nuevamente en las escalinatas del Parque Xibi Xibi", concluyó.

Por su parte, el director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera, detalló que el encuentro incluirá talleres de fotografía de moda, o talleres de diseño de interiores.