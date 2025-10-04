Detenidos tras forzar vehículos estacionados

Dos hombres fueron detenidos tras forzar las puertas de vehículos estacionados. Uno de los inculpados tenía una medida judicial y otro poseía un arma blanca.

Según fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes sobre un tramo de la calle Cerro Labrador del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el personal del Grupo Especial Motorizado realizaba recorridos preventivos por el sector, cuando fueron alertados sobre la presencia de dos hombres que intentaban abrir las puertas de los vehículos estacionados en el lugar.

De inmediato la comisión realizó un patrullaje, localizó a los inculpados a pocas cuadras y procedió a su detención.

Posteriormente los efectivos obtuvieron la identidad de los protagonistas y al realizar una consulta en el Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que uno registraba una medida de libertado bajo caución.

Mientras que a su cómplice se le incautó un arma blanca que ocultaba entre sus prendas de vestir.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaria San Francisco de Álava, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.