Un motociclista murió tras derrapar en la avenida Vespucio

Un hombre falleció en la mañana de este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Vespucio, en el barrio Malvinas de esta ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana. Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control de la moto y derrapó en la vía pública.

Ante el llamado de vecinos, al lugar arribó de inmediato personal del Same. Sin embargo, los profesionales médicos solo pudieron constatar que el hombre ya no presentaba signos vitales, habiendo fallecido en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas.

Fuentes policiales informaron a este medio que se encuentran investigando las circunstancias precisas que desencadenaron el trágico hecho. Según los primeros indicios recolectados en el lugar, no habría existido otro vehículo involucrado en el siniestro.

Las autoridades continúan con los procedimientos de rigor para determinar la causa final del accidente y notificar a los familiares de la víctima.