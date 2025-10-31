Confirmaron un aumento del 7,20% para el gas natural

El Gobierno nacional anunció este viernes un nuevo incremento del 7,20% en el precio del gas natural a partir de noviembre y afectará a todo el país. En ese sentido, detallaron que la suba se aplicará a cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema de transporte.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la Resolución 1698/2025, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”, indica el artículo 1 del documento.

En el texto oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo.

En esa línea, se destaca que el aumento no se limita al gas destinado a la venta. Asimismo, se aplicará sobre los volúmenes usados para autoconsumo, mediante una fórmula que multiplica el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota del 7,20%.

En paralelo, la normativa señala que las empresas comercializadoras a partir del próximo mes deberán trasladar íntegramente este recargo al precio del gas adquirido en el PIST. En tanto, aclararon que esto sucederá siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor del combustible.

De esta forma, el Ejecutivo especificó que el objetivo de esta medida es mantener la estructura de ingresos del sistema gasífero y también asegurar la sustentabilidad económica de los contratos vigentes en el marco del Plan Gas.Ar.