La Antigua Jazz Band cierra la 44º temporada del Mozarteum Jujuy

El último concierto programado de la 44º Temporada del Mozarteum filial Jujuy para este año, ocurrirá el próximo viernes 7 de noviembre a las 21, con la actuación estelar de la Antigua Jazz Band, en la sala mayor del Teatro Mitre.

Se trata de la presencia en nuestra provincia de una de las bandas más prestigiosas de este estilo en el país.

En junio de este año, recibió de parte de la legislatura de Caba, el Premio a la Trayectoria, con un emotivo acto en el Salón Dorado.

Antigua Jazz Band fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, a su vez formada en 1948 y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina, con la idea de interpretar y difundir el jazz afroamericano.

De aquellos ocho integrantes, Rolando Vismara continúa en la actualidad su actividad musical en la formación.

ANTIGUA JAZZ BAND | LLEGA A JUJUY PARA CERRAR EL AÑO DEL MOZARTEUM.

La banda debutó el 26 de abril de 1968 en un recital ofrecido en el cine Arte de Capital Federal, pasando de inmediato a formar parte del elenco de la recordada "Botica del Ángel", uno de los locales nocturnos más prestigiosos de Buenos Airtes de los años sesenta. Se inicia de esta manera una actividad ininterrumpida que puede desdoblarse en tres facetas principales: los recitales, el espectáculo y la difusión.

En la primera de ellas, la banda realizó presentaciones periódicas en el Teatro del Centro (entre 1969 y 1972) y posteriormente en el Teatro Santa María del Buen Ayre, actuando paralelamente en salas de Capital Federal y del interior del país, siempre en estrecha colaboración con distintas Direcciones de Cultura que posibilitaron la presentación de la orquesta en todo el ámbito nacional. Estos recitales histórico-didácticos fueron, además, ofrecidos en colegios y universidades. En el rubro espectáculos fue figura protagónica de: "Nice & Easy" junto a Sandra Mihanovich, Eleonora Cassano, Alberto Favero y Cecilia Figaredo bajo la dirección de Ricky Pashkus.

También hicieron "Un camino de ida", "Jazz y humor", "Black and Blue" junto al grupo vocal Opus cuatro, "Spirituals, blues & jazz", "A Tango y Jazz" y "Estrellas en Danza" junto al Ballet de Julio Bocca.

Esta amplia actividad se complementó con presentaciones televisivas, radiales, shows, bailes, ciclos en teatros y Centros Culturales, festivales de jazz en el país y en el exterior y eventos culturales, pudiéndose resaltar en este sentido su participación en dos temporadas de I love Jazz International Festival que se llevó a cabo en cinco ciudades de Brasil y las cinco temporadas realizadas en el Camping Musical de Bariloche.

GUARDIA VIEJA JAZZ BAND | LA INSPIRACIÓN PARA QUE SE FORME EN 1968 LA ANTIGUA JAZZ BAND.

La formación de la Antigua Jazz Band posee características muy especiales de manera tal que no se presenta en forma estática. Está preparada para desdoblarse en solos, dúos, tríos, pequeños conjuntos y la orquesta propiamente dicha a pleno.

Su estilo es muy apropiado y abarca casi todas las formas de jazz negro tradicional, ya que su repertorio está compuesto por la creación de obras de Joe King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton y Duke Ellington y en el más puro estilo de sus autores. Según la exigencia de cada obra, utiliza muchas veces instrumentos no tradicionales de la música convencional, aunque sí fundamentales en el jazz, como el blue blowing, kazzo, washboard y banjo, a la vez que hilvana los ejemplos musicales con un relato que introduce al espectador en las características fundamentales de la música afroamericana. La Antigua Jazz Band se presentó en muchas oportunidades en la República Oriental del Uruguay, como así también en Brasil, Chile y Perú.

Su obra está registrada en quince trabajos discográficos. En el año 1971, el crítico francés Charles Delannoy, consideró a la Antigua Jazz Band como el mejor ejemplo del jazz revivalista, superior a los realizados en Estados Unidos y Europa.

El crítico uruguayo Rafael Grezzi estimó que la Antigua Jazz Band podría ser considerada como el más completo grupo de jazz tradicional del ámbito internacional actual. Por otra parte, el célebre saxofonista Harry Carney, que acompañó al maestro Duke Ellington en todas las formaciones de las bandas que éste dirigió, manifestó al escuchar a la Antigua Jazz Band en Buenos Aires, unos años antes de su muerte: "Hemos tenido que recorrer todo el mundo para volver a escuchar nuestra propia música".

Y es así como la orquesta, desde el año 1968, continúa trabajando con la advocación de las palabras de uno de los músicos negros más trascendentes de la historia conocida del jazz.