La Asociación "Caminemos juntos" cumplió 33 años de vida

San Pedro (Corresponsal). La Asociación “Caminemos Juntos” de San Pedro de Jujuy celebró su 33° Aniversario, reafirmando su compromiso con la inclusión, la educación y la contención de personas con Síndrome de Down y sus familias en todo el ramal jujeño.

El festejo se desarrolló en un clima de emoción y felicidad, con una jornada llena de juegos, música, baile y actividades recreativas pensadas especialmente para que niños, jóvenes y familias disfrutaran al ritmo del Grupo Tabú, que aportaron la música y fiesta en esta fecha tan especial.

La historia de la institución comenzó un 29 de octubre de 1992, impulsada por el amor y el esfuerzo de la familia Ruiz que soñaban con un espacio donde cada familia e hijos fueran escuchados, contenidos y acompañados en su desarrollo integral.

Durante más de tres décadas “Caminemos Juntos” se convirtió en un verdadero pilar de la comunidad, ofreciendo educación, apoyo emocional y un lugar de encuentro para cientos de familias.

La presidenta de la institución, Elsa Armas, expresó su alegría y orgullo por esta nueva celebración: “Estamos festejando a lo grande. Todo se preparó para que disfruten nuestros chicos y sus familias. Hace años decidimos no hacer actos protocolares, porque queremos que ellos sean los verdaderos protagonistas.”

Además, destacó el trabajo realizado durante todo el año: “Se organizaron actividades para todas las edades, jornadas de capacitación para docentes y profesionales, y talleres para los padres. Es mucha la gente que nos acompaña desde los inicios, y solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ellos.”

Finalmente, Armas señaló que la institución continúa proyectando nuevos desafíos, “Tenemos muchos proyectos por delante. Queremos seguir creciendo para brindar una educación de calidad y más oportunidades a las personas con discapacidad.”

Con más de tres décadas de historia, la Asociación “Caminemos Juntos” sigue siendo un ejemplo de amor, compromiso y trabajo colectivo en favor de la inclusión.