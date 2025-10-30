"Canciones del Viento Norte" por Buenos Aires

"Canciones del Viento Norte" se llama la mini gira que realizarán los folcloristas José Simón y el Dúo Tacta por distintas peñas de Buenos Aires, a principios de noviembre.

"Con gran alegría les cuento que se viene la última girita del año!", anunciaba Simón hace unos días, incluyendo las fechas para quienes pudieran acompañarlos en estas presentaciones en la gran ciudad.

Lo cierto es que el jueves 6, la cita será en La Paila, espacio del barrio de Palermo; el viernes 7 será en La Taberna, de Henderson en el centro de la provincia; y el sábado 8 en Doña Margarita, escenario de Pehuajó.

El Dúo Tacta presentará en estas tres oportunidades su disco "Samilantes", que hasta el momento no se había podido mostrar en Buenos Aires.

JOSÉ SIMÓN | DE GIRA EN NOVIEMBRE.

El trabajo discográfico salió hace dos años y está disponible en todas las plataformas digitales de música.

El dúo, integrado por las exquisitas y reconocidas voces de Chango Pantaleón y Pipo Meriles, propone con esta producción, un variado repertorio que muestra a Jujuy de una manera testimonial y armonizada cuidadosamente. Además, incluyen temas del repertorio latinoamericano.

"Samilantes" cuenta con diez canciones y fue producido por el músico y productor José Simón, para Engualichao Producciones.

Por su parte, José Simón irá con un repertorio jujeño y de todo su camino musical. "Allá nos vamos a encontrar don Daniel Camelo, el director de orquesta con el que José Simón hizo el memorable concierto sinfónico en 2017 en La Usina del Arte.

Agradeció al gobernador Carlos Sadir, quien hizo posible este viaje.