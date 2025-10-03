Con la cuenta regresiva en marcha, miles de fans esperan la hora señalada para vivir una jornada histórica en una nueva edición de Lollapalooza Argentina. Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro recibirá a más de 100 artistas de todo el mundo. Así las cosas, con las ansias a flor de piel por la llegada de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan, ayer, se conoció el line up día por día.

La primera jornada tendrá a Tyler, The Creator al frente de la grilla, figura central del rap alternativo. Otra de las figuras que dirá presente es la cantante neozelandesa Lorde. El line up del viernes incluye a la banda estadounidense Turnstile, Peggy Gou, el japonés ÑØU$UK€ ÑUK1MAT$U y el músico y actor DJO (Joe Keery), además de Danny Ocean, Royel Otis, Judeline, Katseye, Balu Brigada, Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

El sábado marca el debut en el país de Chappell Roan, considerada una referente del pop de vanguardia. También se presentarán Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Aitana, Marina, Soledad, TV Girl, Lany, la boyband surcoreana Riize y el dúo Brutalismus 3000. El domingo cerrará con Sabrina Carpenter, Deftones, la rapera Doechii. La festividad electrónica estará a cargo de Kygo, referente noruego del tropical house, y del Dj alemán Ben Böhmer. La propuesta del último día suma a la banda neoyorquina Interpol y asegura la presencia de Ratones Paranoicos, el cartel Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja.