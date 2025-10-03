°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
3884873397
San Pedro

Llega la 10ª edición del Festival de la Peña Colorada

 San Pedro de Jujuy será sede de uno de los festivales más esperados del noroeste argentino. El 3 y 4 de octubre la Peña Colorada celebra su décimo aniversario con la presencia de 20 artistas y una propuesta que combina música, identidad jujeña y gastronomía

Viernes, 03 de octubre de 2025 19:32
EL FESTIVAL DE LA PEÑA COLORADA SE REALIZARÁ EL 3 Y 4 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO

El evento que combina música, identidad jujeña y gastronomía se realizará el 3 y 4 de octubre en el predio La Mielera

La grilla artística reúne a lo mejor del folklore y la música popular, con la presentación de Los Tekis, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Tunay, Alma Chaqueña, El Indio Lucio Rojas, Canto 4, Grupo Tabú, Nuevo Destino, Coroico, La Cantada, Cele Rodríguez, Carla Celeste, Ramales, Jujuy Band, Benja Cruz, entre otros.

Además de los espectáculos en el escenario, el festival contará con un patio gastronómico y la posibilidad de participar en sorteos, ofreciendo una experiencia completa para las familias y el público que cada año acompaña la propuesta.

En la conferencia de prensa de lanzamiento participaron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Turismo, Sofía van Balen Blanken; el secretario de Desarrollo Humano de San Pedro, Ariel Bravo; y el director de Turismo de la ciudad, Franco Melano.

 

