Vecinos recuperaron decenas de cuerpos tras operación más letal en Rio de Janeiro

Más de 50 cadáveres fueron encontrados desparramados en las calles de la favela Penha este miércoles luego de la impresionante operación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Los propios vecinos del lugar decidieron trasladarlos y agruparlos en una plaza del complejo para que sean reconocidos por sus familiares y retirados por personal de Defensa Civil.

Los cadáveres fueron encontrados en la zona boscosa de la Serra da Misericórdia, donde se produjeron los enfrentamientos más violentos entre la policía y los narcotraficantes durante el megaoperativo del martes. Desde primera hora del día, fueron llevados por los propios residentes de la favela hasta la Plaza São Lucas, donde los agruparon uno al lado del otro.

Según publicó O'Globo, la cifra de cuerpos hallados por los vecinos se elevaba a 58.

Además, siete cuerpos más fueron llevados al Hospital Estatal Getúlio Vargas, el cual concentró la atención de la mayoría de los heridos en la gran operación, según informaron medios locales.

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 muertos, en su mayoría presuntos narcotraficantes, además de cuatro policías. Hasta el momento no se confirmó si los cadáveres recuperados este miércoles están incluidos en esa lista. De lo contrario, la cifra mortal ascendería a 122 fallecidos.

Residentes de la favela aseguraron que todavía hay cadáveres sin recuperar en otras zonas del cerro, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.