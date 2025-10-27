Comuna de Puesto Viejo eleva calidad de vida de los vecinos

Vecinos de los barrios Centro, Milagro, San Cayetano y Loteo municipal en Puesto Viejo elevarán su calidad de vida a través de las obras de construcción de cordón cuneta que ejecuta en estos días el municipio bajo la conducción de Marcelo López.

Una vez finalizado el plan de mejoramiento urbano, "ofrecerá importantes mejoras en la infraestructura vial y en la cotidianeidad de las familias que residen en cada uno de ellos", declaró el ejecutivo municipal.

El proyecto urbanístico tiene como objetivo mejorar la infraestructura pública y fomentar el desarrollo de la comunidad, abarcando numerosas calles de los barrios citados donde era necesario mejorar las condiciones que presentaba.

López agregó que los cordones cuneta "contribuirán significativamente al ordenamiento del tránsito y a la mejora de la accesibilidad en la zona, para lo cual se previeron las obras complementarias necesarias en cada uno de ellos".

Además especificó que a través de las obras se mejorará la demarcación de la calzada, el drenaje de líquidos vertidos por los vecinos y el desplazamiento del agua caída por precipitaciones, evitando inundaciones y deterioro de las vías. También se logrará generar un entorno más seguro para peatones y automovilistas".

Los vecinos de los diferentes barrios expresaron al Ejecutivo municipal su agradecidos por la concreción de las obras debido a que muchos años atrás venían solicitando este tipo de trabajos para poder tener una mejor vida. De esta manera el sueño se está haciendo realidad con estas primeras acciones, apuntaron.

La obra pública que impulsa el gobierno municipal posee un impacto significativo y directo en la microeconomía de dicha comuna en los Valles. Los materiales de construcción fueron adquiridos con recursos propios y la ejecución está a cargo del municipio con mano de obra propia para abaratar los costos.