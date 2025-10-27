Habrá encuentro sobre orientación vocacional

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, llevará adelante un nuevo encuentro del programa "Poné Primera a Tu Futuro", en el que abordarán la temática "Aproximación a la Orientación Vocacional".

La jornada se desarrollará este jueves, de 17 a 18.30, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí).

El encuentro está dirigido a estudiantes del último año del nivel secundario y tiene como propósito acompañar el proceso de elección vocacional para el nivel universitario y/o terciario mediante actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitan explorar intereses, valores y habilidades personales.

A través de esta propuesta, el programa busca brindar herramientas que fortalezcan la autonomía, la confianza y la proyección de los y las jóvenes, preparándolos para el inicio de sus estudios superiores y la construcción de proyectos de vida con sentido.

Los interesados pueden comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al Whatsapp 388-4612357 o a [email protected].

Encuentro

El 5 de noviembre próximo se hará "Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís", una celebración que invita a compartir un espacio de reflexión, fraternidad y compromiso con el cuidado de todas las criaturas. Será de 16 a 18.30, en el Multiespacio Plaza de la Mujer, Juanita Moro y Esmeralda, barrio Punta Diamante.