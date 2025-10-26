°
27 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Día del Seguro
Ciudad Cultural
Ley de Financiamiento Universitario
Jujeños en el extranjero
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Mendieta
Elecciones 2025
Día del Seguro
Ciudad Cultural
Ley de Financiamiento Universitario
Jujeños en el extranjero
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Mendieta

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
ELECCIONES 2025

Alfredo Gonzáles “Hemos trabajado muy fuerte por este resultado”

El frente libertario obtuvo un triunfo en la provincia y consiguió dos de las tres bancas para diputados nacionales. 

Domingo, 26 de octubre de 2025 23:42

Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi obtuvieron su banca en el Congreso, quedándose así con dos de los tres lugares en juego.

"Creo que hoy a la noche, Jujuy habló con un fuerte mensaje diciendo que no quiere volver al pasado" comentó Alfredo. También agradeció a los militantes de LLA , resaltando especialmente el trabajo de los jóvenes y de quienes militan en el interior de la provincia. 

"Esta es una responsabilidad enorme que ha caído sobre los hombros de Bárbara y míos. Juntos vamos a llevar adelante las reformas necesarias que este país necesita", expresó.

"Todos amamos a Jujuy, queremos lo mejor y para ello vamos a trabajar" compartió emocionada Bárbara Andreussi "La libertad avanza y argentina avanzó" concluyó.

Alfredo González y Bárbara Andreussi serán los representantes de La Libertad Avanza, mientras que la tercera banca quedó para María Inés Zigarán, del Frente Jujuy Crece - Provincias Unidas, que logró el 19,79% de los sufragios, con más del 96% de las mesas escrutadas al momento de tomarse estas cifras.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD