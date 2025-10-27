Trazó su camino con nuevas emociones en la portuguesa Valença

En busca de nuevos horizontes, con el desafío de experimentar la aventura de viajar en primera persona para lograr un crecimiento personal es que se fue forjando un sueño que desde hace dos años y medio, comenzó a ser posible en Valença, Portugal.

Fue esta ciudad que abrazó las ilusiones de Valeria Guerra, una mujer que con el mejor ánimo y la fuerza de voluntad suficiente, despertó ese ímpetu por animarse a optimizar su situación a nivel personal.

"Veía que hacía un par de años no estaba bien la situación en Jujuy, ni en Argentina. Tenía sólo cuatro horas en blanco y ganaba por comisiones, pero tenía la necesidad de buscar mejorar", expresó Valeria Guerra, quien desde abril del año 2023 logra adaptarse a una cultura que dista de la nacional.

Es que desde la sociedad portuguesa, como en todos lados, existen personas que es empática ante las situaciones pero otras, que observan al inmigrante como una suerte de competencia.

DISFRUTANDO DE VIGO | PINTORESCA LA CIUDAD DONDE VIVIÓ POR CINCO MESES.

"Se viven experiencias de todo tipo, pero todas que ayudan. Sobre todo en los primeros meses. No sé si no terminás de adaptarte a lo nuevo", comentó quien extraña el sabor de los bizcochos, las facturas y el dulce de leche.

Así, es que vivir en la frontera le mostró cómo es aquella realidad, en la pequeña ciudad del norte.

Después, su camino por suelo portugués la llevó trabajar en Vigo, donde vivió durante cinco meses, conociendo las costumbres de ese lugar magnético.

"Vine a Portugal, entré en una buena época, porque en junio de este año cortaron el ingreso masivo de inmigrantes, se pusieron más estrictos", aclaró quien se encuentra a la espera de su título de residencia.

Con la buena fortuna de su lado, comenzó horas laborales a los días de haber ingresado al país; primero en una fábrica de volantes y accesorios de alta gama para vehículos en línea de producción, luego, en la búsqueda de otras posibilidades llegó a RE/MAX Portugal y a una tienda de vajillas hasta llegar a ser recepcionista en un hotel, donde se encuentra desempeñando tareas actualmente.

CAMINHA PORTUGAL | LA NATURALEZA A PLENO SE APROPIA DEL PAISAJE.

"Tengo que practicar constantemente con los idiomas, empezar a desarrollar en el inglés porque es el idioma que más se habla junto al portugués", indicó.

Disfrutando de una ciudad con gran historia, puede contemplar la exquisita arquitectura del lugar a través de paseos para conocerla mejor con sus fortalezas. Es que la idea de fortificar la ciudad nació en el siglo XIII durante el reinado de Alfonso III, aunque se perfeccionó mucho después, en el siglo XVII, usando para ello los diseños del arquitecto y militar francés Vauban.

Las postales de una urbe con un encanto especial, se nuclean en la retina de Guerra quien aprendió distintas lecciones gracias a un poder de reflexión que la acompaña en cada instante.

Es que, buscando su progreso personal llegó a esta tierra para ayudar a la educación de su hija que se encuentra en nuestra provincia pero con quien establece una profunda conexión emocional.

POSTAL ÚNICA | OTRA PERSPECTIVA DE VIGO, ESPECTACULAR CUADRO.

"Es complicado ser madre a distancia y he querido volver un montón de veces pero es mi hija la que me dijo que me animara y que voy a lograrlo. Es ella mi principal contención, mi mejor compañera y quien me dice todo el tiempo que no desista y que siga adelante", aseguró esta madre orgullosa que todos los días le muestra cómo son sus días en medio de la cultura portuguesa a su hija que la ama con el corazón y a su familia que siempre la espera.

Visibilizar la sensibilidad es lo positivo de estas energías que movilizan las almas de una madre y de una hija que desafían cualquier distancia para celebrar el progreso de una y el crecimiento de la otra. Sin importar que haya un océano de por medio.

"Mi hija, mi familia y mis amigas extraño de Jujuy y también las humitas y el buen asado", afirmó Guerra, convencida de asumir este desafío de la mejor manera y animando a proyectar sueños en las personas que quieran intentarlo. "El desarraigo afecta a cada uno de manera diferente, pero es hermoso darse la oportunidad y aprovecharla al máximo", reveló con la emoción en su relato.