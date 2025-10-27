Padre e hija estafados por $5 millones

Un hombre y su hija, ambos domiciliados en la localidad de La Mendieta, denunciaron que fueron estafados por la suma de 5 millones de pesos, tras ser contactados por una persona que les iba a comprar un sillón que tenían para la venta. Un sujeto llamó a la mujer por teléfono, simuló ser de la tienda virtual que cuenta con su propia billetera, la obligó a sacar préstamos y luego le extrajo el dinero mediante transferencias.

El ilícito tuvo dos secuencias conectadas entre sí. La primera de ellas sucedió días pasados cuando la víctima publicó en su perfil de la red social Facebook que está a su nombre, que tenía un sillón de tres cuerpos a la venta al precio de 8 mil pesos. Además, para los interesados en el producto dejó el número de teléfono de su hija.

En ese contexto, alrededor de las 13.10 la joven recibió un mensaje de Whatsapp con la característica 3533, correspondiente a la localidad cordobesa de Las Varillas. En el mismo, una mujer que aportó su supuesto nombre, le dijo que estaba interesada en el sillón y le preguntó si recibía transferencia, porque a las 14 se desocupaba y pasaba a retirarlo tras el pago.

Del otro lado, en La Mendieta, la joven le dijo que recibía transferencias por billeteras virtuales y le pasó su alias vía el Whatsapp.

Tras esto, minutos más tarde la supuesta compradora le envió por mensaje la captura de un comprobante en el cual figuraba el envío de la suma de 800 mil pesos.

Sin embargo, a la joven no le impactaba el monto aparentemente enviado y se lo hizo saber a la compradora, quien le aseguró que congeló la entrega porque se confundió en la cantidad de dinero y que supuestamente se bloquearía la cuenta.

El supuesto operador

El hecho tuvo una segunda parte que se inició alrededor de las 13.45, cuando la víctima recibió un llamado telefónico de un número con la característica 011, correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

La joven que intentaba vender el sillón atendió y del otro lado se presentó un hombre que le aseguró ser operador de la billetera virtual perteneciente a la conocida tienda electrónica. Además, le avisó que tenía que hacer "una serie de trámites porque si no se le bloqueaba la cuenta a ambas mujeres".

A continuación, el sujeto le afirmó a la joven que debía realizar el envío de 2 millones de pesos a un alias que le pasó, a nombre de un hombre. Como aparentemente corría riesgo la cuenta, la mujer hizo la transferencia que le fue solicitada.

No satisfecho con la acción recién ejecutada, el sujeto que llamó desde el Amba la obligó a sacar préstamos de un banco por el monto total de 4,5 millones y luego se cortó la comunicación. Lo característico de la situación, fue que se trataba de una videollamada, pero no se le veía la cara.

Minutos más tarde, la damnificada se dio cuenta que le ingresaron a la cuenta bancaria y realizaron una primera transferencia por 2,5 millones de pesos y una segunda por 500 mil pesos.

Fue entonces que al percatarse que se trataba de una estafa, el padre de la joven se dirigió a la Seccional 27° para denunciar el delito del cual fueron víctimas y aportar los comprobantes de las transferencias, que totalizaron los 5 millones de pesos.