Zigarán: “Trabajaremos para garantizar fondos y recursos “

Luego de una jornada electoral tranquila y auspiciosa, cerraron los comicios legislativos 2025 y cerca de las 22 se conocieron los primeros resultados oficiales.

El partido oficialista de la provincia de Jujuy quedó en segundo lugar en la contienda frente a La Libertad Avanza (Lista 502), logrando conservar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. La nueva diputada electa por el Frente Jujuy Crece, Lista 503, es María Inés Zigarán con 80.342 votos (98,81% de mesas escrutadas).

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Zigarán destacó en su primer discurso que el primer debate que debe darse en el Congreso Nacional es el del presupuesto 2026.

"Es fundamental garantizar los fondos y recursos para la provincia de Jujuy, especialmente en materia de salud pública, educación pública y obra pública", afirmó la legisladora electa.

Respecto a los resultados, Zigarán considero que las elecciones reflejaron "una fuerte polarización a nivel nacional, dando como resultado estos números".

Asimismo explicó que otra razón por la que los resultados no fueron los esperados es que "por otro lado, existe un temor al retorno del kirchnerismo, un proyecto político que ha tenido un impacto negativo en la historia reciente de la Argentina", expresó.

Por su parte, el gobernador de la provincia Carlos Sadir felicitó a la Lista 501 del Frente La Libertad Avanza por el triunfo obtenido en las elecciones legislativas 2025.

EMOCIÓN | ABRAZO FRATERNO ENTRE PARES DEL FRENTE.

"Dos bancas han sido ganadas por La Libertad Avanza los felicito. Y además quiero felicitar y agradecer a toda la militancia y a los electores que nos acompañaron con su voto y nos han puesto en este lugar", señaló.

Asimismo, Carlos Sadir aseguró que desde el oficialismo continuarán trabajando por el desarrollo y crecimiento de la provincia.

"No bajamos los brazos. Vamos a seguir trabajando por este Jujuy que todos merecemos", enfatizó el primer mandatario jujeño.

Por otra parte, Mario Pizarro, referente del espacio oficialista, felicitó a su compañera de la lista y comentó que seguirán aunando esfuerzos y acompañando al partido.

"Los resultados, se deben a una serie de cuestiones. Sin embargo vamos a seguir trabajando y acompañando a nuestro Gobierno y Frente , mucho más en estos tiempos".

Cabe destacar que el oficialismo buscaba fortalecer su presencia legislativa para encarar la segunda etapa de gestión, no lo consiguió, sin embargo supo mantener su banca y el mandato de Natalia Sarapura, quien será sucedido por María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de Jujuy.

“La situación se revirtió en el país”

Luego de los resultados de las elecciones legislativas 2025, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, realizó un balance de la jornada electoral y señaló que los resultados obtenidos en la provincia se replicaron en distintos puntos del país. “Lo que ocurrió en Jujuy se reflejó en muchas provincias.

Por ejemplo en Buenos Aires, hace apenas un mes, había ganado Fuerza Patria por 15 puntos, sin embargo, ahora triunfó La Libertad Avanza, lo mismo sucedió en Santa Fe, Córdoba y Salta”. Consideró que esta tendencia mostró una clara “nacionalización” de la campaña electoral, en la que el electorado “visualizó a LLA como la alternativa al Gobierno nacional, frente al temor de que regrese el kirchnerismo”. “La gente votó pensando en el futuro del país, buscando un cambio y una propuesta distinta a lo que ya conocimos”.