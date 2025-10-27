Buena participación y triunfo libertario

LIBERTADOR (Corresponsal).- La jornada electoral legislativa de este domingo se desarrolló con total normalidad en la ciudad de Libertador y las localidades aledañas. Si bien durante la mañana se observó una baja concurrencia, en horas de la tarde se registró un marcado repunte en la participación ciudadana, alcanzando alrededor del 70% de sufragantes en las diferentes escuelas habilitadas para votar.

El clima electoral se vivió con tranquilidad y organización, y cerca del cierre de los comicios comenzaron a conocerse los primeros resultados, que mostraron un amplio triunfo del espacio La Libertad Avanza en la zona.

Desde el búnker del partido, los referentes agradecieron el apoyo de los votantes y destacaron el compromiso de los fiscales y militantes.

"Queremos agradecer a todos nuestros leones que estuvieron al pie del cañón cuidando cada voto. Ellos fueron nuestra primera línea y gracias a su esfuerzo logramos este resultado", expresó Doli Céspedes, concejal electa de La Libertad Avanza de Libertador, una de las principales referentes del espacio en Libertador. Por su parte Pablo López Rita se refirió al trabajo de los equipos durante la jornada: "Hubo intentos de desmotivarnos, pero los fiscales fueron la verdadera trinchera. Pelearon cada voto con convicción y lograron que hoy tengamos un resultado histórico. Lo mejor está por venir para todo el país", señaló.

Con un panorama favorable, La Libertad Avanza consolida su presencia en Libertador General San Martín y en buena parte del departamento Ledesma, marcando una tendencia que se replicó en otras localidades de la provincia.