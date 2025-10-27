Hubo escasa participación en horas de la mañana

PALPALÁ (Corresponsal).- Con un escaso porcentaje de votantes en la mañana se observó en la ciudad siderúrgica. A diferencia de otras elecciones las calles se mostraron tranquilas sin tanto movimiento de otras elecciones.

A las 10 de la mañana solo el 1% del padrón había emitido su voto, una tendencia que se mantuvo hasta el mediodía.

El sistema de Boleta Única Papel, un nuevo sistema ágil y práctico fue clave como novedad en quienes estaban acostumbrados a elegir boletas en el cuarto oscuro.

Las mesas se habilitaron en horario en los establecimientos habilitados para votar, sin que se presentaron inconvenientes.

En San Pedro

La jornada de elecciones en la perla del Ramal jujeño se desarrolló con total normalidad. La concurrencia a las urnas durante las primeras horas de la mañana fue bastante baja. Sin embargo se espera que el número se amplíe luego del mediodía teniendo en cuenta el buen clima que reina en la ciudad.

También destacó la participación de los jóvenes en esta elección e instó a la comunidad a votar concurrir a las escuelas y terminar de la mejor manera está jornada especial para nuestra democracia.

En Libertador

Desde las 8 de la mañana, las diez escuelas habilitadas abrieron sus puertas con la presencia de las autoridades de mesa y fiscales de los distintos partidos políticos.

Durante las primeras horas del día se registró una baja concurrencia de votantes, con un promedio cercano al 20% de participación hacia media mañana. Las calles permanecían tranquilas y el movimiento fuera de los establecimientos educativos era escaso.

Sin embargo, pasadas las doce del mediodía comenzó a observarse un aumento sostenido en la afluencia de vecinos que se acercaron a cumplir con su deber cívico.