"Hoy veo la vida día a día, disfrutando el presente"

Todos los que comienzan durante su niñez la práctica de una disciplina, toman como ídolo a una figura normalmente de selección. En este caso, en el mundo del vóley, fueron muchos los que soñaron ser como Daniel Castellani, aunque cuando lo reconocen como referente se sonroja.

Y con toda la humildad que lo caracteriza, accede a preguntas, el diálogo con los participantes de la clínica que ayer culminó en Sociedad Española de nuestra capital "ahora tengo la suerte de estar recorriendo todo el país y es algo fantástico, porque tenemos de todo, Jujuy tiene su encanto, obviamente, con todos los paisajes, la cultura, así que feliz de estar otra vez por acá", comentó a diario El Tribuno de Jujuy.

El ahora entrenador de los seleccionados femenino de vóley reconoció que hubo un crecimiento "en términos cuantitativos, el vóley duplicó la cantidad de atletas en los últimos 10 años. Tenemos más de 100.000 jugadores largos, creo que estamos en 120.000, y el 70% son mujeres, antes se le daba mucha importancia al varón y ahora me toca estar en la parte femenina y atendiendo esta linda dinámica que se está dando".

Claro que mucho tiene que ver Las Panteras "seguro, hicieron un trabajo muy interesante, ya en los últimos 10 años fueron a Mundial, Juegos Olímpicos, tenemos una nueva generación de atletas muy interesante con algunos resultados a nivel internacional".

UN REFERENTE | EL AHORA TÉCNICO DEL SELECCIONADO FEMENINO.

Con el masculino sucedió algo similar después de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 82, equipo que tuvo a Castellani como figura "luego se sumó el bronce de Tokio, por ahí a algunos les parece poco, pero en el contexto internacional, tener un par de medallas de bronce en deporte de conjunto es algo sumamente difícil y el vóley lo tiene", opinó.

Cuando el exjugador recordó el podio del 82, se le iluminaron los ojos "fue un momento sublime, el momento más importante para mí fue ver las tres banderas, la de Estados Unidos, Rusia y Argentina, nos colamos ahí entre los grandes y subir al podio fue algo histórico, una sensación increíble era un sueño de un grupo que íbamos a jugar un año y después íbamos a estudiar sin pensar que podíamos seguir con el vóley".

Pero en su vida no todo fue color de rosa, hoy atraviesa una enfermedad que lo hace ver la vida de otra manera "son tres años que tengo diagnóstico de cáncer y tuve momentos mejores, momentos peores, me hace ver la vida día a día, disfrutar cada momento", finalizó.

Una filosofía

Para Daniel Castellani, en la vida nada es fácil, todos los resultados deportivos aparecen porque antes hubo un trabajo a conciencia, con inversiones, algo que sucedió con la medalla de bronce lograda en los Olímpicos de Seúl 82.

"Te diría en general no, te lo doy como regla, cuando hay un éxito es porque hay un trabajo enorme detrás, no existe un logro, cualquier logro de la vida importante, que no haya tenido atrás un trabajo importante, y ese trabajo empezó con giras por Asia, por Europa, más de 100 jugadores pasaron por la selección y después termina llegando la medalla en Japón, como consecuencia de más de 15 años que las selecciones de base estuvieron en el top 3 mundial de las selecciones de base, eso quiere decir que Facundo Conte, Luciano De Cecco, Sebastián Solé, todos esos jugadores salieron de un proceso de más de 15 años de trabajo", opinó.

El juego tuvo muchos cambios

LA PRÁCTICA | DE LA CLÍNICA SE DESARROLLÓ EN LA ESPAÑOLA.

Como cada disciplina, el vóley también tuvo muchos cambios y Daniel Castellani reconoció que "en este vóley no podría jugar". Sucede que para el histórico jugador de 65 años "hoy en día es un juego completamente físico, tremendamente potente".

Sucede que "todo el deporte mundial hoy se transformó en deportes físicos y yo era muy técnico, no tenía tanta potencia, en esos años podía jugar, hoy no podría jugar. Hoy sería un jugador de muy poca potencia y probablemente en este vóley no podría jugar".

Eso sí, sabe que "se sigue teniendo en cuenta la altura, es un 80 por ciento, hay casos que salen del molde donde jugadores más bajos con habilidades técnicas superlativas o con un salto increíble pueden jugar, también los líberos, armadores, pero en general la parte física y la altura es determinante", sentenció Castellani luego de la clínica.