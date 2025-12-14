Foro de diálogo sobre Derechos Humanos

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó del Foro de Diálogo y los diferentes desafíos en la Comunicación, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Derechos Humanos.

En la oportunidad se abordaron temáticas vinculadas a los Derechos Humanos y las diferentes formas de comunicación, teniendo en cuenta que la formación de las y los profesionales y trabajadores de las comunicaciones resulta clave para consolidar una cultura de respeto y paz; promoviendo el intercambio de saberes, experiencias y estrategias desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.

Participaron el director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado del Consejo Provincial de Mujeres y la directora de Prensa y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Humano, Naanim Cases.