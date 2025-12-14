Un hombre es buscado tras agredir a golpes a su pareja

Un hombre de 45 años es intensamente buscado por los efectivos de la Seccional 37º de Maimará, luego de atacar a golpes a su pareja y darse a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, en una vivienda del barrio Sumay Pacha.

En esas circunstancias, los efectivos policiales recibieron un alerta a través de una llamado telefónico, sobre un hecho de violencia de género en progreso.

De inmediato una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y se entrevistaron con una mujer de 33 años, quien manifestó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su entonces pareja y en un momento determinado, el hombre inició una acalorada discusión, que terminó cuando el inculpado se abalanzó sobre su víctima y le propinó golpes de puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo, para luego darse a la fuga.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista, pero bajo la actuación de oficio, ya que la mujer en un primer término se habría negado a realizar la denuncia formal.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que no sería la primera vez que el hombre ejerce violencia de género en contra de su pareja y la víctima se niega a realizar la denuncia, por temor a represalias.

Por otra parte, los efectivos realizaron el trabajo socioambiental y se entrevistaron con los vecinos de la pareja, donde obtuvieron el dato que el hombre es muy violento, cuando consume bebidas alcohólicas.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 37º de la ciudad de Maimará, por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.