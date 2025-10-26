Boca de urna: como van las elecciones y quien va ganando hoy

En estos momentos la pregunta que domina la noche de este domingo 26 de octubre es una sola: ¿quién va ganando las elecciones 2025? A medida que se acerca el fin de la votación, crece la ansiedad por conocer los primeros resultados y los datos del boca de urna.

Sin embargo, es fundamental saber que la difusión de cualquier tipo de encuesta o proyección está prohibida por ley hasta las 21:00 horas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) prohíbe expresamente en el artículo 71 del Código Electoral la publicación y difusión de "encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre".

Dado que las mesas cierran a las 18:00 hs, la veda informativa rige hasta las 21:00 horas.

Cualquier "boca de urna" que circule antes de ese horario es ilegal y no oficial. Si bien algunos analistas o periodistas han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales sugiriendo paridad ("palo y palo") o malos resultados para el oficialismo, no existe ningún dato certero que se pueda difundir.