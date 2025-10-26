Así votaron los famosos en las urnas

El país celebra las Elecciones Legislativas 2025 en una jornada histórica marcada por la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP).

Desde las ocho de la mañana, el país vivió una jornada de participación ciudadana, donde no solo los candidatos, fiscales y autoridades de mesa fueron protagonistas, sino también una gran cantidad de figuras del espectáculo que compartieron públicamente el ejercicio de su derecho al voto, sumando color, selfies y mensajes de compromiso cívico a la escena electoral.

Flor de la V se acercó a votar en compañía de su esposo, Pablo Goycochea. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) se mostró distendida y sonriente en todo momento, posando para las cámaras con su clásico carisma y estilo personal. La pareja entró al establecimiento junta y salió tomada del brazo, marcando una postal de participación y amor en un domingo especial.

Lizy Tagliani fue una de las primeras en cumplir con su deber cívico. Así lo documentó en conjunto con la cuenta de El fin del mundo, el ciclo de streaming que conduce en Olga. En las fotos y videos publicados se la vio ingresar su boleta en el buzón electoral, sonriente y con un look relajado que llamó la atención especialmente por su elegante saco azul.

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca. Con el comprobante de votación frente a cámara, compartió el instante en el que selló su compromiso democrático.

Jorge Rial compartió su participación con su característico tono irónico. “Con el voto entre los dientes”, escribió sobre una selfie en la que aparece mordiendo el comprobante con gesto desafiante desde el interior de su automóvil.

Casi al final de la jornada, Yanina Latorre emitió su voto y se fotografió frente a la urna, introduciendo la boleta prolijamente doblada.