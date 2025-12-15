Motociclista embistió a un joven y fue hospitalizado

El conductor de una motocicleta resultó con distintas heridas de consideración, luego de embestir a un joven de 21 años.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del sábado pasado en un tramo de la calle 25 de Mayo, entre 19 de Abril y 23 de Agosto de la ciudad de Monterrico.

En esas circunstancias, el conductor de una moto marca Motomel Blitz de 110 cc de cilindradas no logró eludir la figura de un peatón y terminó embistiéndolo.

A raíz del violento impacto, el motociclista salió despedido y golpeó pesadamente la cabeza contra el suelo. En tanto, el peatón sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

Los efectivos de la Seccional 29º de Monterrico se hicieron presentes en el lugar y solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, quien trasladó al motociclista al hospital local.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del MPA, quien solicitó que los efectivos de la Seccional interviniente se hicieran cargo de las complementarias y que procedan al secuestro preventivo del rodado protagonista.

Por otra parte, se supo que el peatón que fue embestido, afortunadamente resultó con lesiones contusas.