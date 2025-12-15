Robaron, golpearon y huyeron

Motociclistas arrebataron una gorra a un joven que conducía un rodado similar y al ser confrontados, lo atacaron a golpes y se fugaron.

Según fuentes consultadas por este medio, el episodio se registró días atrás alrededor de las 23 sobre un tramo de la avenida 9 de Julio de la ciudad de El Carmen.

Fue en esas circunstancias que un joven y su pareja se desplazaba en una motocicleta, cuando tres rodado similares, con dos ocupantes cada uno, los interceptaron, le arrebataron una gorra y emprendieron la fuga.

El damnificado los persiguió hasta que logró alcanzarlos, los confrontó y los inculpados lo atacaron a golpes. Mientras que la pareja de la víctima escapó en el rodado y solicitó ayuda a efectivos.

Ante la llegada de los efectivos, los malvivientes emprendieron la fuga y abandonaron una motocicleta debido a que no arrancaba.

El rodado fue secuestrado y la correspondiente denuncia radicada en la Seccional 8°.