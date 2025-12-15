24°
San Pedro

Aprehendidos tras raid delictivo

Robaron una bici, asaltaron a un hombre y fueron perseguidos.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 00:00
INMEDIACIONES | DONDE DERRAPARON Y FUERON DETENIDOS.

Tres jóvenes en motocicleta robaron una bicicleta a una adolescente y fueron detenidos horas más tarde, tras intentar sustraer los bienes a un transeúnte.

Según fuentes consultadas por este diario, el primer episodio se registró el viernes alrededor de las 23.30 en un polideportivo del barrio Fellner de la ciudad San Pedro.

Fue en esas circunstancias que tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a una adolescente de 15 años y bajo amenazas le robaron una bicicleta.

La víctima se dirigió a su domicilio, alertó a su progenitor y éste radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 48°, aportando las características de los inculpados y el rodado que conducían.

Posteriormente, alrededor de las 2.30 del pasado sábado, el Centro de Monitoreo 911 alertó sobre una motocicleta con tres ocupantes que intentaron robar a un transeúnte.

Una comisión policial localizó a los inculpados, aunque éstos optaron por emprender la fuga y protagonizaron una persecución.

La fuga concluyó en la intersección de la calle Cuba y Paraguay, donde el conductor de la motocicleta perdió el control y derrapó.

Los protagonistas fueron identificados y se estableció que dos tienen 15 años y otro 13. Los mismos fueron trasladados a la Seccional 48°, donde quedaron a disposición del Juzgado de Menores.

Una motocicleta Zanella RX de 150 cc de cilindradas fue secuestrada de manera preventiva.

 

