Joven murió tras arrojarse a un río y rescatar a un niño

Un trágico episodio se registró este fin de semana en la localidad sampedreña de El Lobatón, donde un joven murió tras arrojarse al río Lavayen y rescatar a un niño.

La noticia generó conmoción en la comunidad, debido a que se trata de una zona frecuentada por personas que buscan un poco de alivio ante las altas temperaturas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 18 en el mencionado río, a la altura del puente El Lobatón.

En esas circunstancias, un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un joven que había sido arrastrado por la corriente de agua.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar y se entrevistó con un hombre, quien manifestó que su amigo ingresó al río para intentar rescatar a un niño que pedía ayuda y en un momento determinado, fue arrastrado por la corriente de agua.

Rápidamente se desplegó un operativo de búsqueda en el sector, que también contó con la participación del personal de Bomberos, el cual concluyó con el hallazgo del joven en inmediaciones del mencionado puente.

Personal del Same practicó las maniobras de reanimación, pero lamentablemente la víctima carecía de signos vitales. Posteriormente el joven fue identificado por la Policía como Pablo Nahuel Caucota de 25 años y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial de la ciudad de San Pedro.

Mientras que según la misma fuente consultada, el niño que estuvo involucrado en el episodio no registró ninguna lesión.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 53°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.