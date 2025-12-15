Inter es líder de la mano de Lautaro Martínez

Inter de Milán se impuso ayer como visitante por 2-1 frente a Genoa en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Comunale Luigi Ferraris.

Los goles para los "nerazzurris" los convirtieron Yann Bisseck, a los 6 minutos del primer tiempo, y el punta argentino Lautaro Martínez, a los 38' del mismo periodo. En tanto, para los locales descontó el atacante portugués Vitinha, a los 23' del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian Chivu alcanzó la cima del campeonato con 33 puntos y desplazó a Milan (igualó 2-2 frente a Sassuolo) a la segunda posición con 32. Ahora, deberán enfrentar al Bologna el viernes por las semifinales de la Supercopa. Además de la igualdad de los rojinegros, la derrota del Napoli por 1-0 frente a Udinese en condición de visitante, le permitió a Inter de Milán quedar en lo más alto de la clasificación en solitario.

En otro encuentro disputado en la víspera en el estadio Artemio Franchi, Fiorentina, profundizó su mal momento que lo coloca último en la tabla con 6 unidades tras caer 2-1 frente a Hellas Verona (18º), que lucha para escapar del descenso.

Fútbol de España

Real Madrid superó 2-1 a Alavés por la 16º fecha de La Liga de España. A pesar del triunfo en condición de visitante, el "merengue" se ubicó en el segundo puesto de la tabla, a cuatro puntos de Barcelona. Los dos goles del equipo de Xavi Alonso fueron marcados Kylian Mbappé y Rodrygo. Mientras que el único tanto del conjunto de Eduardo Coudet llegó de la mano de Vicente Robles.