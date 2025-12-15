26°
15 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Cena Blanca 2025
Investigación Penal Preparatoria
futbol de italia
El Lobatón
El Carmen
San Pedro
Monterrico
Cámara de Diputados
LIGA PROFESIONAL
Cena Blanca 2025
Investigación Penal Preparatoria
futbol de italia
El Lobatón
El Carmen
San Pedro
Monterrico
Cámara de Diputados

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cámara de Diputados

Celebración por los 10 años de plena transformación de Jujuy

Se construyó una provincia con reglas claras y previsibilidad.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 03:21
Santiago Jubert

El diputado provincial Santiago Jubert, presidente del bloque de diputados del Frente Jujuy Crece en la Cámara de Diputados, invitó a la ciudadanía a participar del acto conmemorativo por los 10 años de transformación, previsto para hoy desde las 18 en el Estadio Federación de Básquet, bajo el lema "10 años de transformación - Un puente al futuro".

Jubert destacó la trascendencia política e histórica de los 10 años de transformación que atraviesa la provincia, subrayando que se trata de un proceso que cambió de manera profunda el rumbo de Jujuy y que hoy requiere ser defendido, consolidado y proyectado hacia el futuro.

En ese sentido remarcó que durante la última década la unión de los jujeños, logró ordenar y pacificar la provincia, fortalecer las instituciones democráticas y sentar las bases de un modelo de desarrollo con visión estratégica y de largo plazo.

"Hace diez años Jujuy inició un camino de transformación que permitió recuperar el Estado, poner fin a prácticas que frenaban el crecimiento y construir una provincia con reglas claras, previsibilidad y futuro", destacó.

El jefe del bloque del oficialismo, a la vez afirmó que "éste proceso no fue improvisado ni circunstancial: fue una decisión política que hoy debemos sostener y profundizar".

Más adelante afirmó que preservar lo conseguido es clave para garantizar nuevas etapas de crecimiento y mayores oportunidades para los jujeños.

"Defender esta transformación es defender el futuro de Jujuy. Es cuidar lo que construimos con esfuerzo y responsabilidad, y seguir avanzando con un proyecto que piensa en las próximas generaciones", sostuvo.

Por último apuntó que el encuentro será un espacio político y ciudadano para reflexionar sobre el camino recorrido, reafirmar convicciones y renovar el compromiso colectivo con un Jujuy que siga creciendo en unión, desarrollo y oportunidades.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD