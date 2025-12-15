Celebración por los 10 años de plena transformación de Jujuy

El diputado provincial Santiago Jubert, presidente del bloque de diputados del Frente Jujuy Crece en la Cámara de Diputados, invitó a la ciudadanía a participar del acto conmemorativo por los 10 años de transformación, previsto para hoy desde las 18 en el Estadio Federación de Básquet, bajo el lema "10 años de transformación - Un puente al futuro".

Jubert destacó la trascendencia política e histórica de los 10 años de transformación que atraviesa la provincia, subrayando que se trata de un proceso que cambió de manera profunda el rumbo de Jujuy y que hoy requiere ser defendido, consolidado y proyectado hacia el futuro.

En ese sentido remarcó que durante la última década la unión de los jujeños, logró ordenar y pacificar la provincia, fortalecer las instituciones democráticas y sentar las bases de un modelo de desarrollo con visión estratégica y de largo plazo.

"Hace diez años Jujuy inició un camino de transformación que permitió recuperar el Estado, poner fin a prácticas que frenaban el crecimiento y construir una provincia con reglas claras, previsibilidad y futuro", destacó.

El jefe del bloque del oficialismo, a la vez afirmó que "éste proceso no fue improvisado ni circunstancial: fue una decisión política que hoy debemos sostener y profundizar".

Más adelante afirmó que preservar lo conseguido es clave para garantizar nuevas etapas de crecimiento y mayores oportunidades para los jujeños.

"Defender esta transformación es defender el futuro de Jujuy. Es cuidar lo que construimos con esfuerzo y responsabilidad, y seguir avanzando con un proyecto que piensa en las próximas generaciones", sostuvo.

Por último apuntó que el encuentro será un espacio político y ciudadano para reflexionar sobre el camino recorrido, reafirmar convicciones y renovar el compromiso colectivo con un Jujuy que siga creciendo en unión, desarrollo y oportunidades.