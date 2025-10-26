°
26 de Octubre, Jujuy, Argentina
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
ajedrez
Infantil
Mountain Bike
MONTAÑISMO
Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL

Elecciones 2025

Cuál es el sitio oficial para ver los resultados en vivo

El sitio oficial es resultados.elecciones.gob.ar. A partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre, comenzará a mostrar los primeros datos.

Domingo, 26 de octubre de 2025 20:14
RESULTADOS EN VIVO

Para seguir el recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025 en tiempo real, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.

La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

La web, que ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre.

