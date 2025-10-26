Cuál es el sitio oficial para ver los resultados en vivo

Para seguir el recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025 en tiempo real, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.

La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

La web, que ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre.