Jujuy Básquet se cargó de energía en Purmamarca. Como antesala de lo que será su debut en La Liga Argentina, el plantel realizó una serie de actividades junto a niñas y niños de Club Santa Rosa y Atlético Terry compartiendo una jornada distendida.

Recibidos por Humberto López, Intendente de la pintoresca ciudad, la visita de los "cóndores" fue declarado de Interés Municipal durante un sencillo acto desarrollado en la plaza central de la ciudad.

Por eso, ya desde el mirador Bruno Conti reconoció que "la verdad que la jornada fue muy positiva, poder compartir con los chicos, el intendente, fue muy emocionante", sostuvo.

Sucede que tanto para el capitán de Jujuy Básquet como para el resto del plantel, compartir estas acciones rememoran sus inicios "ver la alegría de los chicos te dan las mismas sensaciones que las tenías vos cuando eras chicos, es volver a esos lugares y siempre que se pueda dar un abrazo, un jugar un ratito con los chicos siempre es bienvenido y todos estuvimos en ese lugar y entendemos de que se trata".

Purmamarca fue para el equipo que comenzará a jugar desde el 4 de noviembre en LaLiga Argentina de Básquet "un lugar que sirvió para cargarnos de energía, compartir con el grupo, conectarnos más entre nosotros, distendernos un poco después de la pretemporada que fue muy dura, ya estamos pronto a comenzar, es el punta pie para tener un buen inicio de torneo", opinó.

Justamente, consultado sobre cómo van a llegar a la primera fecha frente a Estudiantes de Tucumán, Conti destacó que "venimos de una gran pretemporada, fue muy intensa, estamos y con ganas de comenzar, quedan pocos días, ansiamos el debut y nos seguimos preparando para eso".

GUSTAVO LAMAS | DE LA FEDERACIÓN RECIBIDO POR EL INTENDENTE HUMBERTO LÓPEZ.

A su tiempo, Gustavo Gerez reconoció que "para nosotros es una alegría muy grande recibir a los chicos de Jujuy Básquet, lo mismo para las escuelas de básquet de Tilcara, Purmamarca, poder potenciarlos, compartieron una serie de actividades en cancha de Club Santa Rosa".

El Director de Deportes de la comuna purmamarqueña aprovechó para diagramar mejoras en la infraestructura deportiva de algunas canchas "vamos a mejorar todas las estructuras deportiva de la zona, en especial de nuestra ciudad, hablando con Gustavo Lamas de la Federación de Básquet, hay un compromiso para hacer un trabajo con tableros profesionales lo que es una alegría grande para que pueda seguir creciendo el deporte en Purmamarca", opinó.

Gerez reconoció que "el deporte es salud, es socialización entre ellos mismos y que tengan estas actividades nos pone muy contento, ver la felicidad de los niños, niñas de Santa Rosa, de Terry no tiene precio, jugaron, se sorprendieron primero con la altura de los jugadores de Jujuy Básquet".

Una cábala

El paisaje de Purmamarca acogió nuevamente a Jujuy Básquet que ya tomó como una cábala visitar el cerro de siete colores previo al inicio de la temporada. “Muy contentos, agradecidos al Intendente Humberto López por recibirnos”, destacó Gustavo Lamas de la Federación Jujeña de Básquet. Por su parte, el Jefe Comunal resaltó que “Purmamarca es su casa, siempre son bienvenidos, es un orgullo para nosotros recibirlos, com