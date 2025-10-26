Dejó el motovehículo en el patio y se lo robaron

Una mujer denunció en la Seccional 63° que le robaron la moto que había dejado en el patio de su casa, ubicada en las 47 Hectáreas de Alto Comedero en la capital jujeña. Los sospechosos se la llevaron aunque tenía colocado el traba manubrios.

Era cerca de las 21 en días pasados, cuando la propietaria de una moto marca Keller Classic de 110 cc de cilindrada arribó a su domicilio.

En ese contexto, la víctima dejó el rodado en el patio delantero de su casa y luego ingresó a la misma por, al menos, dos horas.

Sin embargo, alrededor de las 23.50 la damnificada salió de la propiedad con la intención de guardar el motovehículo, pero el mismo no se encontraba en donde lo había dejado horas antes con el traba manubrios colocado.

A raíz de lo sucedido, la mujer se dirigió a la Seccional 63° de las 18 Hectáreas de Alto Comedero para realizar la denuncia correspondiente, aportando las características de la moto sustraída. Además, aclaró que los papeles se encontraban dentro de la misma.