River debe ganar los 3 choques que restan

La derrota ante Independiente Rivadavia no solo le impidió a River Plate volver a una final en la Copa Argentina después de 6 años, sino que también le quitó una de las oportunidades para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín, la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2. Actualmente, el "millonario" se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos (51 unidades y también la misma cantidad de goles).

Muy cerca se encuentran Riestra -con 51 puntos y +15 tantos- y Boca -con 50 unidades, +22 goles y un partido menos que juega hoy-. El conjunto de Núñez tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante). En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

Aun así, existen escenarios favorables si no logra sostener su posición actual, ya que en caso de que Argentinos, finalista de la Copa Argentina, supere a River en la tabla y luego se consagre campeón liberará un lugar.

Lo mismo sucedería si Central, ya con plaza asegurada, gana el Clausura o si el títuloqueda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.