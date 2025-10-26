°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Santiago Hamud
Daniela Vélez
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Santiago Hamud
Daniela Vélez

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Culminó la votación y se inicia el escrutinio oficial

El 65% de la comunidad jujeña participó este domingo de las elecciones legislativas 2025, en una jornada marcada por el uso, por primera vez, del sistema de Boleta Única de Papel (BUP). 

Domingo, 26 de octubre de 2025 17:49

En el marco de las elecciones legislativas, más de 305 mesas estuvieron habilitadas en toda la provincia para recibir a los electores.

Con un cielo nublado y temperaturas frescas, más del 65% del padrón concurrió a emitir su voto en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes de relevancia.

El conteo de votos comienza ahora. En esta elección, la provincia define tres bancas para diputados nacionales entre una lista de siete frentes políticos.

Según informó el Tribunal Electoral, los resultados preliminares se comenzarán a difundir a partir de las 21 horas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD