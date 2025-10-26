VIDEO. Rubén Rivarola: “Espero que quien llegue a Buenos Aires se acuerde de nuestra provincia”

El diputado provincial Rubén Rivarola emitió esta mañana su voto en la ciudad de Palpalá y se mostró contento con el desarrollo de una nueva jornada electoral.

“Hoy vengo con el derecho de expresarse en las urnas, es un derecho no una obligación, los argentinos tenemos el derecho a elegir a quienes queremos que nos representen”, dijo.

Agregó que el desarrollo de la campaña fue normal, con algunas “cositas”, pero “eso es la salsa de la política”.

Hoy la gente elige a su representante. Esperamos que gane el mejor. Pero si les digo a los candidatos que cuando lleguen a Buenos Aires se acuerden de nuestra provincia de Jujuy, que no sean levanta manos, que se acuerden de nuestros ciudadanos porque todos esperamos vivir mejor”.