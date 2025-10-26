°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Santiago Hamud
Daniela Vélez
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Santiago Hamud
Daniela Vélez

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

VIDEO. Rubén Rivarola: “Espero que quien llegue a Buenos Aires se acuerde de nuestra provincia”

El diputado provincial dijo que los argentinos hoy tenemos el derecho de expresarnos en las urnas.

Domingo, 26 de octubre de 2025 10:33

El diputado provincial Rubén Rivarola emitió esta mañana su voto en la ciudad de Palpalá y se mostró contento con el desarrollo de una nueva jornada electoral.

“Hoy vengo con el derecho de expresarse en las urnas, es un derecho no una obligación, los argentinos tenemos el derecho a elegir a quienes queremos que nos representen”, dijo.

Agregó que el desarrollo de la campaña fue normal, con algunas “cositas”, pero “eso es la salsa de la política”.

Hoy la gente elige a su representante. Esperamos que gane el mejor. Pero si les digo a los candidatos que cuando lleguen a Buenos Aires se acuerden de nuestra provincia de Jujuy, que no sean levanta manos, que se acuerden de nuestros ciudadanos porque todos esperamos vivir mejor”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD