Murió al ser atropellado por un conductor que se fugó

Un hombre de 73 años perdió la vida al ser embestido por un auto en la ruta provincial N° 42, a la altura de Loteo San Vicente, a escasos kilómetros de Monterrico. El conductor se dio a la fuga y fue arrestado minutos más tarde en la mencionada localidad tabacalera, en inmediaciones de una estación de servicio. Además, el hombre de 34 años dio positivo en la prueba de alcoholemia del personal de la Secretaría de Seguridad Vial.

El incidente ocurrió el viernes por la noche cuando el hombre caminaba a un costado de la ruta 42, en la zona conocida como San Vicente, una pequeña urbanización que se extiende a un costado de la carretera.

En esas circunstancias alrededor de las 20.30, por causas que son motivo de investigación, un automóvil marca Fiat Cronos de color blanco que circulaba en sentido norte-sur embistió al peatón.

A raíz de ello, la víctima quedó tendida sobre cinta asfáltica, mientras que el automovilista continuó su marcha rumbo a Monterrico sin frenar para prestar auxilio o llamar al número de emergencias.

Minutos más tarde, mientras los efectivos policiales se dirigían a buscar al automovilista, el Same arribó a donde se encontraba el fallecido. Allí, se encargaron de constatar que el hombre de 73 años no contaba con los signos vitales, ya que por la violencia del impacto perdió la vida de manera instantánea.

Tras esta verificación, efectivos de Bomberos se encargaron de retirar el cadáver para su posterior entrega a los familiares del fallecido.

También acudió al escenario del siniestro el personal de Criminalística para los trabajos de peritaje en el lugar. Estas labores son las que van a permitir conocer las causales del incidente vial que se llevó una vida.

Hallazgo del auto

Por otro lado, los uniformados ubicaron rápidamente al conductor en las inmediaciones de la estación de servicio que se encuentra en el ingreso a Monterrico, sobre la ruta 42. Es decir, a escasos kilómetros del siniestro fatal.

Hasta ese lugar llegó el móvil policial, tras los datos aportados por los testigos del incidente, quienes rápidamente reconocieron al auto y lo informaron a la Policía. De esta manera, los agentes pudieron interceptar al automovilista, de 34 años, quien estaba acompañado de dos mujeres.

En el lugar, los uniformados procedieron a identificar a los tres ocupantes del vehículo y a revisar el interior del mismo. Más allá de esto, no se supo aún si se encontraron envases de bebidas alcohólicas o restos de las mismas.

Además, fue solicitada la presencia del personal de Seguridad Vial, que se encargó de practicarle el control de alcoholemia al conductor, el cual dio positivo, aunque no trascendió el número de alcohol en sangre que tenía al momento del siniestro. El hombre que manejaba el Fiat Cronos fue trasladado a la Seccional 29° de Monterrico en calidad de demorado.

Por otro lado, el auto fue secuestrado y llevado hasta la misma dependencia para quedar a cargo de las autoridades judiciales. Cabe resaltar, que al rodado le realizaron los peritajes pertinentes por parte de Criminalística. La información que surja de los mismos va a permitir conocer el grado de responsabilidad del conductor. Información que se va a sumar a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y el aporte de los testigos del fatal incidente.