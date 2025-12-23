23°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
regional
Navidad 2025
SALTA
Rosario
Laferrere
LIBERTADOR
Barrio Mariano Moreno
Barrio San Pedrito
PERICO
Jaire
El tiempo en Jujuy

¿Mesa adentro o mesa afuera? así estará el clima en Nochebuena

En la antesala de la Nochebuena, muchas familias jujeñas ultiman los detalles de la cena navideña y una de las principales dudas es cómo estará el tiempo

Martes, 23 de diciembre de 2025 20:52
LAS CALLES CENTRÍCAS COLMADAS DE FAMILIAS

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del miércoles 24 de diciembre se presentará con condiciones inestables en gran parte de la provincia.

Para la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%. Con el correr de las horas, hacia la tarde, las chances de lluvia disminuirán al 10%, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que rondará los 31°C.

Sin embargo, durante la noche del miércoles, en vísperas de la cena navideña, volverían a registrarse tormentas fuertes, con probabilidades nuevamente entre el 40 y el 70%, y un descenso de la temperatura hasta los 20°C, lo que podría complicar las celebraciones al aire libre.

En tanto, para el jueves 25 de diciembre, el SMN anticipa una alerta amarilla durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima cercana a los 22°C, manteniéndose la inestabilidad climática.

De este modo, el panorama climático invita a estar atentos a los pronósticos actualizados y planificar la Nochebuena con alternativas bajo techo ante posibles lluvias.
 

