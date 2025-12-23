Feroz tormenta en Buenos Aires deja inundaciones y autos bajo el agua

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se registraba en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, con calles inundadas, autos bajo el agua y casas y comercios que sufrieron el embate de las precipitaciones y los fuertes vientos que duraron varios minutos y causaron varios inconvenientes.

Nochebuena y Navidad: qué se espera en Buenos Aires

El pronóstico para el miércoles 24, víspera de Navidad, mantiene el calor: en Buenos Aires se espera una máxima cercana a 34°C. Hacia la noche, vuelve a crecer la posibilidad de tormentas, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales antes de organizar actividades al aire libre.

Para el jueves 25 se anticipa un leve alivio térmico en el AMBA (máximas alrededor de 28/29°C), aunque no se descarta inestabilidad durante la madrugada y la mañana. Luego, hacia el fin de semana, las temperaturas volverían a subir con jornadas más estables en general.

Alerta en el norte, incluida Jujuy

Mientras tanto, el mapa de alertas del SMN marca un escenario más complejo en el norte argentino: hay zonas con alerta amarilla por tormentas y pronósticos de acumulados significativos y ráfagas fuertes. En Jujuy, por ejemplo, rige alerta amarilla por tormentas con posibilidad de abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar 70 km/h.

Desde el organismo insistieron en que estos períodos de inestabilidad continuarán por un par de días, por lo que pidieron mantenerse informados por canales oficiales y extremar precauciones: evitar circular durante la tormenta, asegurar objetos en balcones y patios, y limpiar desagües para reducir anegamientos.